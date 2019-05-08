Пашинян подтвердил закупку Арменией российских Су-30СМ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил заявления о закупке страной российских многоцелевых истребителей Су-30СМ.
"Мы начала процесс приобретения многофункциональных истребителей Су-30СМ. Делаю такое заявление, поскольку это уже не тайна. Подробности не могу озвучить", - сказал Н.Пашинян в среду на пресс-конференции в Ереване.
Ранее сообщалось, что Армения купила у России четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ и планирует покупку новых самолетов.
"Дополнительно мы будем доходить до разумного количества с военной точки зрения", - сказал Давид Тоноян 26 апреля "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.
По данным газеты "Коммерсант", по условиям контракта Армения получит четыре новых Су-30СМ в 2020 году.
В феврале Д.Тоноян также не исключил возможность приобретения у России дополнительной партии.
По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, речь может идти об эскадрильи истребителей в 10, 12 или 16 самолётов.
Сверхманевренный многоцелевой истребитель Су-30СМ (серийный модернизированный) - один из самых современных боевых самолётов Вооруженных сил России. Двухместный Су-30СМ создан по техническому заданию Воздушно-космических сил РФ на базе самолётов Су-30МК, серийно выпускаемых корпорацией "Иркут" для иностранных заказчиков. Самолёт модернизирован в части систем радиолокации, радиосвязи, государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем. Разработчик самолета - "ОКБ Сухого".
Армения - союзник России по ОДКБ. В Армении действует российская военная база.
Как сообщалось, Москва предоставляла Еревану государственный кредит на покупку российского вооружения и техники.
Минобороны Азербайджана проведет ряд культурных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы над фашизмом
Премьер Армении не исключил встречи с президентом Азербайджана на следующей неделе в Брюсселе
Стабильность на границе Армении и Азербайджана сохраняется - Пашинян
Цены на нефть растут на данных о запасах в США, Brent - около $70,3 за баррель
SIF на развитие садоводства в Азербайджане выдал льготных кредитов на 47 млн манатов
Все участники сделки ОПЕК+ приглашены на мониторинговый комитет в Джидду
Disney обнародовала график выхода фильмов до 2027 года
Пассажирский автобус перевернулся на западе Азербайджана, погибли 3 и пострадали 7 человек - Минздрав
Хакеры похитили более $40 млн в результате взлома биржи криптовалют Binance
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Компания Bakcell поддержала проведение выставки посвященной ветеранам
В Азербайджана проходит проект «Пушкиниана – 2019» под девизом «Музеи А.С. Пушкина на карте мира»
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР