Пашинян подтвердил закупку Арменией российских Су-30СМ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил заявления о закупке страной российских многоцелевых истребителей Су-30СМ.

"Мы начала процесс приобретения многофункциональных истребителей Су-30СМ. Делаю такое заявление, поскольку это уже не тайна. Подробности не могу озвучить", - сказал Н.Пашинян в среду на пресс-конференции в Ереване.

Ранее сообщалось, что Армения купила у России четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ и планирует покупку новых самолетов.

"Дополнительно мы будем доходить до разумного количества с военной точки зрения", - сказал Давид Тоноян 26 апреля "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

По данным газеты "Коммерсант", по условиям контракта Армения получит четыре новых Су-30СМ в 2020 году.

В феврале Д.Тоноян также не исключил возможность приобретения у России дополнительной партии.

По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, речь может идти об эскадрильи истребителей в 10, 12 или 16 самолётов.

Сверхманевренный многоцелевой истребитель Су-30СМ (серийный модернизированный) - один из самых современных боевых самолётов Вооруженных сил России. Двухместный Су-30СМ создан по техническому заданию Воздушно-космических сил РФ на базе самолётов Су-30МК, серийно выпускаемых корпорацией "Иркут" для иностранных заказчиков. Самолёт модернизирован в части систем радиолокации, радиосвязи, государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем. Разработчик самолета - "ОКБ Сухого".

Армения - союзник России по ОДКБ. В Армении действует российская военная база.

Как сообщалось, Москва предоставляла Еревану государственный кредит на покупку российского вооружения и техники.