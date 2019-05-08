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Карабахский конфликт 08.05.2019 14:05

Стабильность на границе Армении и Азербайджана сохраняется - Пашинян

Стабильность на армянско-азербайджанской границе сохраняется, заявил в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Напряжение на передовой есть, но стабильность сохраняется. Между мной и президентом Азербайджана налажен канал связи, в этот период мы обмениваемся информацией, беспокойством. Конечно, звучат и взаимные обвинения. Я надеюсь, что нам удастся понять, что и почему происходит", - сказал Н.Пашинян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, АЗЕРБАЙДЖАН, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]