Стабильность на границе Армении и Азербайджана сохраняется - Пашинян

Стабильность на армянско-азербайджанской границе сохраняется, заявил в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Напряжение на передовой есть, но стабильность сохраняется. Между мной и президентом Азербайджана налажен канал связи, в этот период мы обмениваемся информацией, беспокойством. Конечно, звучат и взаимные обвинения. Я надеюсь, что нам удастся понять, что и почему происходит", - сказал Н.Пашинян.