Талибы взяли на себя ответственность за взрыв в Кабуле

Нападение в центре Кабула в среду было направлено против американской неправительственной организации Counterpart International, ответственность за него взяли на себя боевики движения "Талибан", сообщают афганские СМИ со ссылкой на заявление талибов.
"Американская (...) Counterpart подверглась нападению. Институт сотрудничает с Агентством США по международному развитию (USAID) и связан с Кабульским департаментом по разработке программ под руководством США. После первоначального нападения на правительственные силы, которые собрались возле здания, был взорван заминированный автомобиль", - говорится в заявлении талибов.
"Талибан" обвиняет Counterpart International в реализации совместно с правительством Афганистана программы "Ангел", направленной на развитие в стране гендерного равенства.
Между тем, представитель пресс-центра МВД Нусрата Рахми сообщает, что первый и второй этажи здания американской неправительственной организации очищены от террористов.
"Силовикам удалось эвакуировать из здания, по меньшей мере, 80 сотрудников организации", - сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД.
В сообщении, отмечается, что перестрелка продолжаются на третьем этаже.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Кабуле в среду были ранены девять человек.
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