IFC поможет Азербайджану в развитии конкуренции в сфере АПК и привлечении иностранных инвестиций

Международная финансовая корпорация (IFC) и правительство Азербайджана подписали пакет документов для реализации проекта «Конкурентность бизнес-среды и агробизнеса в Азербайджане», сообщает IFC.

В частности подписаны три соглашения о сотрудничестве - с министерствами экономики, сельского хозяйства и Агентство по пищевой безопасности.

Кроме этого, подписаны три меморандума о взаимопонимании: с Комиссией по бизнес-среде и международному рейтингу, министерством труда и социальной защите населения и Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Документы направлены на упрощение правил лицензирования и проведения проверок, оказание консультационной помощи правительству Азербайджана по реализации политики привлечения иностранных инвестиций.

Финансирование проекта будет осуществляться Государственным секретариатом по вопросам экономики Швейцарии (SECO) и министерство финансов Австрии. Реализацию проекта планируется завершить до конца 2020 года. При этом стоимость проекта не указывается.

Азербайджан является членом IFC с 1995 года. Инвестиции корпорации в 56 долгосрочных проектов Азербайджане составили $473 млн (в том числе $73 млн привлеченные от других кредиторов). IFC также выделила $250 млн на строительство трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и около $100 млн на поддержку товарооборота.

Б.Рустамбеков