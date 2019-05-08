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Бизнес и законодательство 08.05.2019 14:25

IFC поможет Азербайджану в развитии конкуренции в сфере АПК и привлечении иностранных инвестиций

Международная финансовая корпорация (IFC) и правительство Азербайджана подписали пакет документов для реализации проекта «Конкурентность бизнес-среды и агробизнеса в Азербайджане», сообщает IFC.

В частности подписаны три соглашения о сотрудничестве - с министерствами экономики, сельского хозяйства и Агентство по пищевой безопасности.

Кроме этого, подписаны три меморандума о взаимопонимании: с Комиссией по бизнес-среде и международному рейтингу, министерством труда и социальной защите населения и Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Документы направлены на упрощение правил лицензирования и проведения проверок, оказание консультационной помощи правительству Азербайджана по реализации политики привлечения иностранных инвестиций.

Финансирование проекта будет осуществляться Государственным секретариатом по вопросам экономики Швейцарии (SECO) и министерство финансов Австрии. Реализацию проекта планируется завершить до конца 2020 года. При этом стоимость проекта не указывается.

Азербайджан является членом IFC с 1995 года. Инвестиции корпорации в 56 долгосрочных проектов Азербайджане составили $473 млн (в том числе $73 млн привлеченные от других кредиторов). IFC также выделила $250 млн на строительство трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и около $100 млн на поддержку товарооборота.

Б.Рустамбеков

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Тэги: IFC, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]