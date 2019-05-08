Правительство Украины поставило вне закона российские паспорта жителей Донбасса

Кабинет министров Украины намерен подготовить перечень должностных лиц РФ, которые причастны к организации и реализации упрощенной процедуры выдачи российских паспортов на не подконтрольной Киеву территории Донбасса, к которым должны быть применены персональные санкции.

"Мы знаем сейчас перечень лиц, которые непосредственно задействованы в незаконных действиях по выдаче паспортов украинским гражданам и фактически к действиям по давлению и принуждению граждан к получению таких документов. Мы готовим сейчас перечень таких должностных лиц РФ, к которым должны быть применены персональные санкции во взаимодействии с международными партнерами", - сказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадим Черныш в среду журналистам после заседания правительства.

Он отметил, что правительство приняло решение о признании незаконными и недействительными паспортов, выдаваемых Россией гражданам Украины в Донбассе. Кроме того, добавил В.Черныш, правительство приняло решение обратиться через МИД страны к иностранным государствам с призывом признать недействительными подобные документы.