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СНГ 08.05.2019 15:03

Правительство Украины поставило вне закона российские паспорта жителей Донбасса

Кабинет министров Украины намерен подготовить перечень должностных лиц РФ, которые причастны к организации и реализации упрощенной процедуры выдачи российских паспортов на не подконтрольной Киеву территории Донбасса, к которым должны быть применены персональные санкции.

"Мы знаем сейчас перечень лиц, которые непосредственно задействованы в незаконных действиях по выдаче паспортов украинским гражданам и фактически к действиям по давлению и принуждению граждан к получению таких документов. Мы готовим сейчас перечень таких должностных лиц РФ, к которым должны быть применены персональные санкции во взаимодействии с международными партнерами", - сказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадим Черныш в среду журналистам после заседания правительства.

Он отметил, что правительство приняло решение о признании незаконными и недействительными паспортов, выдаваемых Россией гражданам Украины в Донбассе. Кроме того, добавил В.Черныш, правительство приняло решение обратиться через МИД страны к иностранным государствам с призывом признать недействительными подобные документы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ПАСПОРТА, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]