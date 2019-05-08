Лавров сообщил о подготовке саммита РФ-Иран-Азербайджан

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ближайшее время в России пройдет встреча Россия-Иран-Азербайджан на высшем уровне.

"Сейчас на повестке дня стоит подготовка трехсторонней встречи в формате Россия-Иран-Азербайджан, которая на этот раз должна пройти в Российской Федерации", - заявил С.Лавров в среду по итогам переговоров с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

С.Лавров сообщил, что в ходе переговоров с иранским коллегой было рассмотрено состояние двусторонних отношений.

"У нас регулярный контакт на политическом уровне, включая высший. В прошлом году президенты двух стран встречались четыре раза", - подчеркнул глава МИД РФ.

26 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Пекине сообщил, что встреча лидеров России, Азербайджана и Ирана состоится в России в августе.

"Мы договорились о том, что в августе проведем в России очередной российско-азербайджанско-иранский саммит", - сказал В.Путин.