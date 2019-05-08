Ситуация вокруг СВПД создает сложности для международного режима нераспространения - Лавров

Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий вызывает сложности для международного режима нераспространения ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ситуация, которая сложилась по вине Соединенных Штатов, вызывает большие сложности как для выполнения обязательств, взятых участниками сделки перед Исламской республикой Иран, так и, не буду скрывать, для общей обстановки в отношении режима нераспространения ядерного оружия", - сказал С.Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.
В соответствии с СВПД, подписанным Ираном и странами "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и ФРГ) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенных за ядерную программу.
В частности, СВПД предписывает, что количество центрифуг по обогащению урана должно быть сокращено с 19 тыс. до 6 тыс. Кроме того, Исламская республика в течение 15 лет снизит степень обогащения урана до безопасного уровня - 3,67%. Иран также согласился предоставить экспертам МАГАТЭ контролируемый "регулируемый доступ" к своим ядерным объектам.
8 мая 2018 года президент США Дональда Трамп издал указ о выходе из этого соглашения.
Другие страны, подписавшие соглашение, неоднократно заявляли, что сделка работает и должна сохраняться.
8 мая стало известно, что Тегеран в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран дает европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД.
"На этот срок Иран останавливает продажу тяжелой воды и обогащенного урана. Если за это время никаких договоренностей достигнуто не будет, в Тегеране откажутся от ограничений по уровню обогащения урана", - заявил Х.Рухани, комментируя решение о приостановке выполнения некоторых обязательств по СВПД в эфире иранского телевидения.
В частности, по словам президента, будет принято решение по работе комплекса в Араке, специализирующегося на обогащении урана.
По словам Х.Рухани, шаги Тегерана не являются "концом для соглашения".
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