Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9049 RUR   0.026 GBR   2.2225 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.40 -0.85 Brent 69.88 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

Регион 08.05.2019 15:06

Ситуация вокруг СВПД создает сложности для международного режима нераспространения - Лавров

Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий вызывает сложности для международного режима нераспространения ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ситуация, которая сложилась по вине Соединенных Штатов, вызывает большие сложности как для выполнения обязательств, взятых участниками сделки перед Исламской республикой Иран, так и, не буду скрывать, для общей обстановки в отношении режима нераспространения ядерного оружия", - сказал С.Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

В соответствии с СВПД, подписанным Ираном и странами "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и ФРГ) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенных за ядерную программу.

В частности, СВПД предписывает, что количество центрифуг по обогащению урана должно быть сокращено с 19 тыс. до 6 тыс. Кроме того, Исламская республика в течение 15 лет снизит степень обогащения урана до безопасного уровня - 3,67%. Иран также согласился предоставить экспертам МАГАТЭ контролируемый "регулируемый доступ" к своим ядерным объектам.

8 мая 2018 года президент США Дональда Трамп издал указ о выходе из этого соглашения.

Другие страны, подписавшие соглашение, неоднократно заявляли, что сделка работает и должна сохраняться.

8 мая стало известно, что Тегеран в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран дает европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД.

"На этот срок Иран останавливает продажу тяжелой воды и обогащенного урана. Если за это время никаких договоренностей достигнуто не будет, в Тегеране откажутся от ограничений по уровню обогащения урана", - заявил Х.Рухани, комментируя решение о приостановке выполнения некоторых обязательств по СВПД в эфире иранского телевидения.

В частности, по словам президента, будет принято решение по работе комплекса в Араке, специализирующегося на обогащении урана.

По словам Х.Рухани, шаги Тегерана не являются "концом для соглашения".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, СВПД, ОЦЕНКА


Похожие новости


Лавров второй раз встретится с Помпео, среди тем для обсуждения - Венесуэла, Украина и Сирия Разговор Лавров-Помпео запланирован на среду - МИД РФ Глава иранского МИД намерен вскоре посетить КНДР и Россию Главы МИД РФ, Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы говорили о снижении напряженности вокруг Карабаха В Москве началась трехсторонняя встреча министров иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении по Карабаху Турция приобретет у России вторую партию С-400, если США откажут в поставках Patriot - глава МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]