Россия останется приверженной иранской ядерной сделке - Слуцкий

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия останется приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Россия была и остается приверженной полному выполнению СВПД", - написал Л.Слуцкий в своем телеграм-канале в среду.

"Считаю, что в настоящее время важно предпринять все усилия для сохранения соглашения, а не углубляться в разговоры о возобновлении санкций. Тем более что иранская сторона заявляет о готовности к переговорам", - сказал он.

Он назвал "знаковой ситуацией" приостановление выполнения Ираном СВДП, "пусть даже по не самым основным его двум пунктам".

"Это ультиматум, который, в первую очередь, адресован европейским партнерам. И этот политический месседж, к сожалению, совершенно понятен в сегодняшней системе координат руководства Ирана. Однако демарш официального Тегерана, я бы сказал, лишь "второго порядка", - сказал Л.Слуцкий.

"Демарши же "первого порядка" были сделаны Вашингтоном. Это и выход США из иранской "ядерной сделки" ровно год назад, и признание КСИР террористической организацией, и наращивание военной активности вблизи иранских берегов, а в глобальном смысле - непрекращающиеся попытки слома международного права и вмешательства в дела суверенных государств", - написал он.

Он отметил, что против таких демаршей, какие предпринимает Вашингтон, "международному сообществу необходимо принимать меры во имя сохранения стабильной и безопасной мировой архитектуры на планете".