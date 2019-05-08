Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9049 RUR   0.026 GBR   2.2225 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.40 -0.85 Brent 69.88 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

Регион 08.05.2019 15:08

Россия останется приверженной иранской ядерной сделке - Слуцкий

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия останется приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Россия была и остается приверженной полному выполнению СВПД", - написал Л.Слуцкий в своем телеграм-канале в среду.

"Считаю, что в настоящее время важно предпринять все усилия для сохранения соглашения, а не углубляться в разговоры о возобновлении санкций. Тем более что иранская сторона заявляет о готовности к переговорам", - сказал он.

Он назвал "знаковой ситуацией" приостановление выполнения Ираном СВДП, "пусть даже по не самым основным его двум пунктам".

"Это ультиматум, который, в первую очередь, адресован европейским партнерам. И этот политический месседж, к сожалению, совершенно понятен в сегодняшней системе координат руководства Ирана. Однако демарш официального Тегерана, я бы сказал, лишь "второго порядка", - сказал Л.Слуцкий.

"Демарши же "первого порядка" были сделаны Вашингтоном. Это и выход США из иранской "ядерной сделки" ровно год назад, и признание КСИР террористической организацией, и наращивание военной активности вблизи иранских берегов, а в глобальном смысле - непрекращающиеся попытки слома международного права и вмешательства в дела суверенных государств", - написал он.

Он отметил, что против таких демаршей, какие предпринимает Вашингтон, "международному сообществу необходимо принимать меры во имя сохранения стабильной и безопасной мировой архитектуры на планете".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]