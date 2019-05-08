США перебросили в район Персидского залива стратегические бомбардировщики B-52H

На фоне американских угроз в адрес Ирана Пентагон в среду перебросил на авиабазу Эль-Удейд в Катаре два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По имеющимся данным, американские бомбардировщики, способные нести крылатые ракеты большой дальности "Томагавк", вылетели с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана). Вблизи Великобритании они были дозаправлены в воздухе американскими самолетами-заправщиками, которые поднимались с авиабазы Милденхолл в Англии.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон для противодействия политике Ирана разместит на Ближнем Востоке бомбардировщики и направит в регион ударную авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Авраам Линкольн", который в настоящее время находится в Средиземном море.

"В ответ на ряд тревожных признаков эскалации и в качестве предупреждения Соединенные Штаты развертывают авианосную ударную группу США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и целевую группу бомбардировщиков в зоне ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке", - говорилось в заявлении политика.

Он отметил, что этот шаг преследует цель "подать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или их союзников столкнется с беспощадной силой".

Ранее и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что решение об отправке на Ближний Восток авианосца "Авраам Линкольн" и бомбардировщиков принято с учетом поступивших данных об угрозах со стороны Ирана.

"Это - упреждающая передислокация. Речь идет о реакции на информацию о реальной угрозе, исходящей от иранского режима", - написал он в своем Twitter.

П.Шанахан добавил, что США "призывают иранский режим прекратить все провокации. Мы призовем Иран к ответу за любые нападения на силы США или против американских интересов".

Во вторник американский телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что американские власти получили разведывательную информацию, свидетельствующую о возможном размещении Ираном баллистических ракет ближнего радиуса действия на своих малых кораблях в Персидском заливе.

По словам источников, озабоченность этим размещением ракет стала одной из причин для принятия США решения направить в регион авианосную ударную группу и бомбардировщики B-52. В Пентагоне также полагают, что действия Ирана могут угрожать не только вооруженным силам США в регионе, но и их союзникам - Саудовской Аравии, Катару и Бахрейну.

Во вторник представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан также сообщил, что американские военные зафиксировали "признаки того, что иранские вооруженные силы готовятся к нанесению возможных ударов по дислоцированным в регионе войскам США".