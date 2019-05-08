Лавров рассчитывает на выполнение СВПД европейцами

Москва рассчитывает, что европейские партнеры выполнят обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), взятые на себя в ходе переговоров, состоявшихся в прошлом году в связи с выходом из него США, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что в июле и сентябре прошлого года прошли встречи министров иностранных дел европейских стран, Китая и России. "Там, еще раз подчеркну, были взяты конкретные обязательства, Россия привержена их полному выполнению. Рассчитываем, что и наши коллеги, прежде всего европейцы, которые вызвались найти решение проблемы, созданной американцами, чтобы они свои обещания выполнили", - сказал С.Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом.

В соответствии с СВПД, подписанным Ираном и странами "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и ФРГ) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенных за ядерную программу.

В частности, СВПД предписывает, что количество центрифуг по обогащению урана должно быть сокращено с 19 тыс. до 6 тыс. Кроме того, Исламская республика в течение 15 лет снизит степень обогащения урана до безопасного уровня - 3,67%. Иран также согласился предоставить экспертам МАГАТЭ контролируемый "регулируемый доступ" к своим ядерным объектам.

8 мая 2018 года президент США Дональда Трамп издал указ о выходе из этого соглашения.

Другие страны, подписавшие соглашение, неоднократно заявляли, что сделка работает и должна сохраняться.

8 мая стало известно, что Тегеран в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран дает европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД.

"На этот срок Иран останавливает продажу тяжелой воды и обогащенного урана. Если за это время никаких договоренностей достигнуто не будет, в Тегеране откажутся от ограничений по уровню обогащения урана", - заявил Х.Рухани, комментируя решение о приостановке выполнения некоторых обязательств по СВПД в эфире иранского телевидения.

В частности, по словам президента, будет принято решение по работе комплекса в Араке, специализирующегося на обогащении урана.

По словам Х.Рухани, шаги Тегерана не являются "концом для соглашения".