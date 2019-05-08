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Регион 08.05.2019 17:01

Россия и Иран будут сотрудничать вопреки санкциям США - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Иран будут искать пути сотрудничества в обход американских санкций.

"У нас неплохо развивается торгово-инвестиционное сотрудничество. Конечно же, мешают нелегитимные санкции, которые США в одностороннем порядке, в обход Совета Безопасности ООН вводят, добиваются их экстерриториального применения", - сказал С.Лавров в среду по итогам переговоров с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

Как подчеркнул глава МИД РФ, Москва и Тегеран "подтвердили нашу приверженность тому, чтобы продвигать наше экономическое сотрудничество и искать эффективные пути, которые были бы неподвластны этим неприемлемым и нелегитимным американским ограничениям".

С.Лавров сказал, что в ходе переговоров была высоко оценена деятельность двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Она (межправкомиссия - ИФ) в очередной раз соберется в следующем месяце в Иране", - сообщил глава МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, СОТРУДНИЧЕСТВО, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]