Россия и Иран будут сотрудничать вопреки санкциям США - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Иран будут искать пути сотрудничества в обход американских санкций.
"У нас неплохо развивается торгово-инвестиционное сотрудничество. Конечно же, мешают нелегитимные санкции, которые США в одностороннем порядке, в обход Совета Безопасности ООН вводят, добиваются их экстерриториального применения", - сказал С.Лавров в среду по итогам переговоров с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.
Как подчеркнул глава МИД РФ, Москва и Тегеран "подтвердили нашу приверженность тому, чтобы продвигать наше экономическое сотрудничество и искать эффективные пути, которые были бы неподвластны этим неприемлемым и нелегитимным американским ограничениям".
С.Лавров сказал, что в ходе переговоров была высоко оценена деятельность двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Она (межправкомиссия - ИФ) в очередной раз соберется в следующем месяце в Иране", - сообщил глава МИД РФ.
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