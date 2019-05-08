Россия и Иран будут сотрудничать вопреки санкциям США - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Иран будут искать пути сотрудничества в обход американских санкций.

"У нас неплохо развивается торгово-инвестиционное сотрудничество. Конечно же, мешают нелегитимные санкции, которые США в одностороннем порядке, в обход Совета Безопасности ООН вводят, добиваются их экстерриториального применения", - сказал С.Лавров в среду по итогам переговоров с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

Как подчеркнул глава МИД РФ, Москва и Тегеран "подтвердили нашу приверженность тому, чтобы продвигать наше экономическое сотрудничество и искать эффективные пути, которые были бы неподвластны этим неприемлемым и нелегитимным американским ограничениям".

С.Лавров сказал, что в ходе переговоров была высоко оценена деятельность двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Она (межправкомиссия - ИФ) в очередной раз соберется в следующем месяце в Иране", - сообщил глава МИД РФ.