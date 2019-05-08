Тема КНДР всегда обсуждается с США, заявляют в МИД РФ

Тема Северной Кореи всегда остаётся на повестке дня переговоров России и США, заявил в среду замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Тема КНДР у нас с американцами постоянно находится в диалоге с США", - сказал он журналистам в Москве.

Так он ответил на вопрос, обсуждалась ли тема КНДР на встрече глав МИД РФ Сергея Лаврова и Госсекретаря США Майка Помпео, и будет ли подниматься тема на встрече в Сочи.