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Карабахский конфликт 08.05.2019 15:38

Премьер Армении не исключил встречи с президентом Азербайджана на следующей неделе в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности короткой встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе на следующей неделе.

"Официальная встреча с И.Алиевым не назначена, но если встретимся то, не исключаю, что обменяемся несколькими словами", - заявил Н.Пашинян в Ереване в среду.

Как ожидается, 13-14 мая в Брюсселе состоится саммит стран-участниц программы ЕС "Восточное партнерство", в которую входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия и Молдавия.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, АЗЕРБАЙДЖАН, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]