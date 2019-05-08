Премьер Армении не исключил встречи с президентом Азербайджана на следующей неделе в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности короткой встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе на следующей неделе.

"Официальная встреча с И.Алиевым не назначена, но если встретимся то, не исключаю, что обменяемся несколькими словами", - заявил Н.Пашинян в Ереване в среду.

Как ожидается, 13-14 мая в Брюсселе состоится саммит стран-участниц программы ЕС "Восточное партнерство", в которую входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия и Молдавия.