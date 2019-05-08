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ТЭК 08.05.2019 15:47

Малазийское подразделение Saipem закрывает филиал в Азербайджане

Компания «Saipem Asia Sdn.Bhd» (малазийское подразделение итальянской Saipem – ИФ) закрывает филиал в Азербайджане, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве налогов.

В связи с закрытием филиала в Азербайджане Saipem Asia Sdn.Bhd в течение двух месяцев будет принимать претензии от кредиторов

Saipem работает в 60 странах мира и насчитывает около 43 тыс. сотрудников.

Компания Saipem является крупным международным подрядчиком строительства «под ключ» объектов в нефтегазовой отрасли.Компания предлагает услуги EPC / EPCI (Engineering, Procurement and Construction /and installation) для нефтяной промышленности как на суше, так и на море, уделяя особое внимание самым сложным и технологически сложным проектам и работам в отдаленных районах.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОМПАНИЯ, ФИЛИАЛ, ЗАКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]