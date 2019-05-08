Малазийское подразделение Saipem закрывает филиал в Азербайджане

Компания «Saipem Asia Sdn.Bhd» (малазийское подразделение итальянской Saipem – ИФ) закрывает филиал в Азербайджане, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве налогов.
В связи с закрытием филиала в Азербайджане Saipem Asia Sdn.Bhd в течение двух месяцев будет принимать претензии от кредиторов
Saipem работает в 60 странах мира и насчитывает около 43 тыс. сотрудников.
Компания Saipem является крупным международным подрядчиком строительства «под ключ» объектов в нефтегазовой отрасли.Компания предлагает услуги EPC / EPCI (Engineering, Procurement and Construction /and installation) для нефтяной промышленности как на суше, так и на море, уделяя особое внимание самым сложным и технологически сложным проектам и работам в отдаленных районах.
Н.Аббасова
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