Более 500 человек осуждены этом году в Ираке за членство в ИГ

Иракская судебная система с начала 2018 года судила и приговорила к тюремным срокам более 500 иностранцев за вступление в террористическую организацию "Исламское государство", сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление Верховного суда страны.

"Было вынесено 514 приговоров, как мужчинам, так и женщинам, в то время как еще 202 обвиняемых все еще допрашиваются, а над 44 идет суд", - цитируют западные СМИ заявление Верховного суда.

Отмечается, что 11 человек оправданы и освобождены. В заявлении упоминаются "разные национальности", но не конкретизируется, граждане каких стран были осуждены.

В заявлении говорится, что допросы лиц, которые обвиняются в членстве в ИГ, могут длиться около шести месяцев, но допросы тех, кто обвиняется в активном участии в операциях террористической группировки, могут длиться около года.

В конце 2017 года власти Ирака объявили победу над ИГ и начали судить иностранцев, обвиняемых в присоединении к этой террористической группировке.