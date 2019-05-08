Более 500 человек осуждены этом году в Ираке за членство в ИГ

Иракская судебная система с начала 2018 года судила и приговорила к тюремным срокам более 500 иностранцев за вступление в террористическую организацию "Исламское государство", сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление Верховного суда страны.
"Было вынесено 514 приговоров, как мужчинам, так и женщинам, в то время как еще 202 обвиняемых все еще допрашиваются, а над 44 идет суд", - цитируют западные СМИ заявление Верховного суда.
Отмечается, что 11 человек оправданы и освобождены. В заявлении упоминаются "разные национальности", но не конкретизируется, граждане каких стран были осуждены.
В заявлении говорится, что допросы лиц, которые обвиняются в членстве в ИГ, могут длиться около шести месяцев, но допросы тех, кто обвиняется в активном участии в операциях террористической группировки, могут длиться около года.
В конце 2017 года власти Ирака объявили победу над ИГ и начали судить иностранцев, обвиняемых в присоединении к этой террористической группировке.
Минобороны Азербайджана проведет ряд культурных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы над фашизмом
Премьер Армении не исключил встречи с президентом Азербайджана на следующей неделе в Брюсселе
Стабильность на границе Армении и Азербайджана сохраняется - Пашинян
Цены на нефть растут на данных о запасах в США, Brent - около $70,3 за баррель
SIF на развитие садоводства в Азербайджане выдал льготных кредитов на 47 млн манатов
Все участники сделки ОПЕК+ приглашены на мониторинговый комитет в Джидду
Disney обнародовала график выхода фильмов до 2027 года
Пассажирский автобус перевернулся на западе Азербайджана, погибли 3 и пострадали 7 человек - Минздрав
Хакеры похитили более $40 млн в результате взлома биржи криптовалют Binance
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Компания Bakcell поддержала проведение выставки посвященной ветеранам
В Азербайджана проходит проект «Пушкиниана – 2019» под девизом «Музеи А.С. Пушкина на карте мира»
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР