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Дальнее зарубежье 08.05.2019 16:18

Более 500 человек осуждены этом году в Ираке за членство в ИГ

Иракская судебная система с начала 2018 года судила и приговорила к тюремным срокам более 500 иностранцев за вступление в террористическую организацию "Исламское государство", сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление Верховного суда страны.

"Было вынесено 514 приговоров, как мужчинам, так и женщинам, в то время как еще 202 обвиняемых все еще допрашиваются, а над 44 идет суд", - цитируют западные СМИ заявление Верховного суда.

Отмечается, что 11 человек оправданы и освобождены. В заявлении упоминаются "разные национальности", но не конкретизируется, граждане каких стран были осуждены.

В заявлении говорится, что допросы лиц, которые обвиняются в членстве в ИГ, могут длиться около шести месяцев, но допросы тех, кто обвиняется в активном участии в операциях террористической группировки, могут длиться около года.

В конце 2017 года власти Ирака объявили победу над ИГ и начали судить иностранцев, обвиняемых в присоединении к этой террористической группировке.

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Тэги: ИРАК, СУД, ИГ, ОСУЖДЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]