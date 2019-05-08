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Регион 08.05.2019 15:49

Иран может возобновить 20-процентное обогащение урана всего за четыре дня - чиновник

Председатель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран может быстро вернуться к уровню ядерных разработок, существовавшему до заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает в среду агентство "Тасним".

По словам А.А.Салехи, Тегеран имеет все возможности для того, чтобы всего за четыре дня возобновить обогащение урана на уровне 20%.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани сообщил послам стран, подписавших Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций, Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.

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Тэги: ИРАН, УРАН, ОБОГАЩЕНИЕ, ВОЗМОЖНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]