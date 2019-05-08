Иран может возобновить 20-процентное обогащение урана всего за четыре дня - чиновник

Председатель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран может быстро вернуться к уровню ядерных разработок, существовавшему до заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает в среду агентство "Тасним".

По словам А.А.Салехи, Тегеран имеет все возможности для того, чтобы всего за четыре дня возобновить обогащение урана на уровне 20%.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани сообщил послам стран, подписавших Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций, Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.