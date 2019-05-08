Пассажирский автобус перевернулся на западе Азербайджана, погибли 3 и пострадали 7 человек - Минздрав

ДТП с участием пассажирского автобуса в Шамкирском районе (запад Азербайджана) стало причиной гибели трех человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«Три человека стали жертвами произошедшего в Шамкирском районе ДТП. Еще семь человек обратились за помощью в больницу», - сказала представитель пресс-службы Минздрава Сафая Ахмедова.

По ее словам, состояние одного из пострадавших в аварии тяжелое, у остальных шестерых – средней тяжести.

Пассажирский автобус перевернулся в среду на территории села Гараджамилли Шамкирского района.

В настоящее время ведется разбирательство по факту ДТП

Р.Бабаев