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Происшествия 08.05.2019 16:17

Пассажирский автобус перевернулся на западе Азербайджана, погибли 3 и пострадали 7 человек - Минздрав

ДТП с участием пассажирского автобуса в Шамкирском районе (запад Азербайджана) стало причиной гибели трех человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«Три человека стали жертвами произошедшего в Шамкирском районе ДТП. Еще семь человек обратились за помощью в больницу», - сказала представитель пресс-службы Минздрава Сафая Ахмедова.

По ее словам, состояние одного из пострадавших в аварии тяжелое, у остальных шестерых – средней тяжести.

Пассажирский автобус перевернулся в среду на территории села Гараджамилли Шамкирского района.

В настоящее время ведется разбирательство по факту ДТП

Р.Бабаев

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Тэги: ДТП, АВТОБУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]