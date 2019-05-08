Представитель МИД ФРГ заявил, что германские власти проводят переговоры с Францией, Британией, Россией и Китаем относительно иранской ядерной проблемы, передают в среду западные СМИ.
Представитель подчеркнул, что Германия выступает за выполнение сторонами иранской сделки всех положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По его словам, ФРГ будет полностью придерживаться СВПД до тех пор, пока Иран делает то же самое.
Кроме того, в МИД ФРГ призывают Тегеран воздержаться от агрессивных шагов по иранскому вопросу.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани сообщил послам стран, подписавших Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.
Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.
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