В Лондоне негативно отнеслись к решению Тегерана частично приостановить выполнение ядерной сделки

Британские власти считают нежелательным шагом решение Тегерана прекратить выполнение некоторых обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил в среду государственный министр в МИД Великобритании Марк Филд.

М.Филд отметил, что отход Ирана от соблюдения некоторых пунктов сделки нежелателен, при этом он обратился к Тегерану с призывом "не предпринимать дальнейших шагов, направленных на эскалацию, и придерживаться взятых обязательств".

По его словам, Британия "с серьезной обеспокоенностью" восприняла заявления президента Ирана Хасана Рухани относительно СВПД. Тем не менее, в Лондоне пока не рассматривают возможность возобновления антииранских санкций, заявил М.Филд.

Ранее президент Ирана Х.Рухани сообщил послам стран, подписавших Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.