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Дальнее зарубежье 08.05.2019 17:22

В Лондоне негативно отнеслись к решению Тегерана частично приостановить выполнение ядерной сделки

Британские власти считают нежелательным шагом решение Тегерана прекратить выполнение некоторых обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил в среду государственный министр в МИД Великобритании Марк Филд.

М.Филд отметил, что отход Ирана от соблюдения некоторых пунктов сделки нежелателен, при этом он обратился к Тегерану с призывом "не предпринимать дальнейших шагов, направленных на эскалацию, и придерживаться взятых обязательств".

По его словам, Британия "с серьезной обеспокоенностью" восприняла заявления президента Ирана Хасана Рухани относительно СВПД. Тем не менее, в Лондоне пока не рассматривают возможность возобновления антииранских санкций, заявил М.Филд.

Ранее президент Ирана Х.Рухани сообщил послам стран, подписавших Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ИРАН, СДЕЛКА, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]