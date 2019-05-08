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ABB представил первый в мире производственный комплекс, не выделяющий CO2

Шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования ABB Ltd. открыл первый в мире производственный комплекс, не выбрасывающий в атмосферу углекислый газ и самостоятельно обеспечивающий свои потребности в электричестве, сообщается в его пресс-релизе.

Для этого ABB установил систему солнечных батарей на фабрике своей дочерней компании Busch-Jaeger в немецком городе Люденшайд, где производится широкий ассортимент оборудования, включая розетки и выключатели.

Система площадью 3,5 тыс. кв. м, установленная над автостоянками на территории предприятия, будет вырабатывать около 1100 МВт/ч электричества из солнечной энергии в год, что приблизительно эквивалентно ежегодному потреблению 3,36 тыс. домохозяйств и на 14% превышает потребности предприятия, говорится в пресс-релизе ABB.

В солнечные дни объем вырабатываемой энергии будет покрывать 100% потребностей фабрики, при этом избыточная энергия будет поступать в государственную энергосистему. С целью удовлетворить спрос в пиковые периоды ABB заключила контракт с MVV Energie AG на поставку дополнительной экологически чистой энергии.

"Эта экосистема позволит повысить эффективность использования энергоресурсов и экологичность, а также сохранить ресурсы, сделав возможным будущее без вредных выхлопов как в отрасли, так и за ее пределами", - сказал президент подразделения электрификации ABB Тарак Мехта.

ABB получает больше половины глобальной выручки от разработки технологий для борьбы с изменением климата. На текущий момент компания нацелена сократить выбросы парниковых газов на собственных предприятиях на 40% к 2020 году по сравнению с показателем за 2013 год, говорится в пресс-релизе.

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Тэги: ЕВРОПА, ABB, КОМПЛЕКС, ЭКОЛОГИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]