ABB представил первый в мире производственный комплекс, не выделяющий CO2

Шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования ABB Ltd. открыл первый в мире производственный комплекс, не выбрасывающий в атмосферу углекислый газ и самостоятельно обеспечивающий свои потребности в электричестве, сообщается в его пресс-релизе.
Для этого ABB установил систему солнечных батарей на фабрике своей дочерней компании Busch-Jaeger в немецком городе Люденшайд, где производится широкий ассортимент оборудования, включая розетки и выключатели.
Система площадью 3,5 тыс. кв. м, установленная над автостоянками на территории предприятия, будет вырабатывать около 1100 МВт/ч электричества из солнечной энергии в год, что приблизительно эквивалентно ежегодному потреблению 3,36 тыс. домохозяйств и на 14% превышает потребности предприятия, говорится в пресс-релизе ABB.
В солнечные дни объем вырабатываемой энергии будет покрывать 100% потребностей фабрики, при этом избыточная энергия будет поступать в государственную энергосистему. С целью удовлетворить спрос в пиковые периоды ABB заключила контракт с MVV Energie AG на поставку дополнительной экологически чистой энергии.
"Эта экосистема позволит повысить эффективность использования энергоресурсов и экологичность, а также сохранить ресурсы, сделав возможным будущее без вредных выхлопов как в отрасли, так и за ее пределами", - сказал президент подразделения электрификации ABB Тарак Мехта.
ABB получает больше половины глобальной выручки от разработки технологий для борьбы с изменением климата. На текущий момент компания нацелена сократить выбросы парниковых газов на собственных предприятиях на 40% к 2020 году по сравнению с показателем за 2013 год, говорится в пресс-релизе.
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