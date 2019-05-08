Президент Афганистана осудил нападение талибов в Кабуле в рамадан

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал "непростительным преступлением" теракт, совершенный в среду в Кабуле боевиками "Талибан" во время священного для мусульман месяца Рамадан.
"Группа талибов совершила непростительное преступление во время священного месяца Рамадан, совершив нападение на один из гражданских офисов в десятом округе Кабула. Принимая ответственность за этот преступный акт, талибы еще раз показали, что они выступают против исламских и афганских ценностей и противостоят коллективной воле нации (...) в вопросах мира", - говорится в заявлении А.Гани, опубликованном на сайте главы государства.
Президент Афганистана призвал талибов откликнуться "на мирные требования афганского народа, иначе они будут жестоко подавлены нашими героическими силами безопасности и обороны".
Ранее в среду движение "Талибан" взяло на себя ответственность за нападение на офис американской неправительственной организации Counterpart International в центре Кабула, в результате которого были ранены девять человек. Талибы обвинили Counterpart International в реализации совместно с правительством Афганистана программы "Ангел", направленной на развитие в стране гендерного равенства.
Со своей стороны осудило нападение талибов посольство США в Кабуле.
"Решительно осуждаем нападение талибов на американскую НПО в Кабуле. Организация помогает местным общинам, обучает журналистов и поддерживает афганский народ, за это она стала объектом бессмысленного насилия. Благодарим силы безопасности Афганистана за оперативное реагирование", - говорится в заявлении посла США в Кабуле Джона Басса в твиттере.
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