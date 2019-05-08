Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9049 RUR   0.026 GBR   2.2225 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.40 -0.85 Brent 69.88 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

Регион 08.05.2019 16:51

Тегеран может выйти из ДНЯО, если проблема СВПД будет вынесена на обсуждение СБ ООН - источник в окружении Рухани

Тегеран не исключает возможности выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если проблема по СВПД будет вынесена на обсуждение Совбеза ООН.

"Иран может выйти из ДНЯО, если проблема по ядерному соглашению будет обсуждаться на Совбезе ООН", - передает в среду телеканал Press TV со ссылкой на источник в окружении иранского президента Хасана Рухани.

Накануне глава комитета парламента Ирана по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что Тегеран должен пересмотреть свое участие в СВПД и в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее в среду президент Ирана Х.Рухани сообщил послам стран, подписавших Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ДНЯО, ВЫХОД, ВОЗМОЖНОСТЬ


Похожие новости


Глава МИД Ирана не исключил выхода страны из ДНЯО Иран может выйти из ДНЯО, если США откажутся от соглашения по атому, заявляют в Тегеране Тегеран придерживается ДНЯО и права участников договора на мирное использование ядерных технологий - Рухани

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]