Минобороны Азербайджана проведет ряд культурных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы над фашизмом

Министерство обороны Азербайджана организует в различных районах Баку показательные выступления военных оркестров в связи с празднованием 74-й годовщины Победы над фашизмом.

«Мероприятия пройдут 9 мая с 17:00 до 19:00 по местному времени в шести различных районах Баку», - говорится в сообщении Минобороны.

В частности, мероприятия будут организованы в Бакинском приморском бульваре (перед площадью Азадлыг); парке Гейдара Алиева рядом с Украинским кругом в поселке Ахмедлы; парке Зарифы Алиевой; парке офицеров; Ясамальском парке (рядом с телеканалом «LİDER») и на Площади фонтанов.

Кроме того, в связи с празднованием 74-й годовщины Победы над фашизмом 9 мая в 12.00 во дворе Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджана будет развернута полевая солдатская кухня, а также представлена концертная программа в исполнении военного оркестра и коллектива Идеологического и культурного центра азербайджанской армии имени Ази Асланова.

Оборонное ведомство 9 мая также планирует проведение ряда мероприятий в Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгаите, Барде, Агдаме, Тертере, Бейлагане, Ленкоране, Гусаре и Хырдалане.

Ф.Исазаде