Казахстан ратифицировал соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами - членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны", сообщила в среду пресс-служба главы государства.
Как сообщалось ранее, соглашение было подписано в столице Казахстана 17 мая 2018 года. Договор предусматривает установление преференциального торгового режима и снижение импортных таможенных пошлин во взаимной торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза и Ираном в отношении ограниченной номенклатуры товаров: 502 кода товарной номенклатуры со стороны ЕАЭС и 360 кодов товарной номенклатуры Ирана.
"В соответствии с соглашением иранская сторона предоставила снижение по импортным пошлинам. На иранский рынок можно будет ввозить по льготным тарифам такие товары как: мясо говядины, баранины, бобовые культуры, маслорастительные, макаронные и кондитерские изделия, стальной прокат, рельсы, аккумуляторы, арматура, трубы и другие товары", - заявил ранее министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов, представляя закон в парламенте страны.
В свою очередь страны ЕАЭС снизят импортные пошлины по 502 товарам.
Соглашение вступит в силу через 60 дней после завершения процедур его ратификации. Срок действия соглашения - три года.
Предусматривается, что в течение года после ратификации соглашения начнутся переговоры по постоянному соглашению о зоне свободной торговли.
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