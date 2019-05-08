Нефть марки Brent перешла к снижению, опустилась ниже $70 за баррель

Цены на нефть эталонной марки Brent перешли к снижению в ходе торгов в среду на опасениях последствий торгового конфликта США с Китаем для мировой экономики.
Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:41 подешевели на $0,14 (0,2%) - до $69,74 за баррель. Ранее котировки росли и достигали $70,43 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,16 (0,26%) - до $61,56 за баррель.
Участники нефтяного рынка ждут нового раунда переговоров США с Китаем, который стартует в Вашингтоне в среду. Исход переговоров, которые, казалось, двигались в сторону подписания торгового соглашения между странами, теперь неясен на фоне угроз США повысить пошлины на импорт китайских товаров.
На минувших выходных президент США Дональд Трамп объявил о намерении увеличить пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 млрд. Позднее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подтвердил информацию и сообщил, что решение вступит в силу в пятницу с 00:01 по времени Вашингтона (08:01 ).
Тем временем рынок также следит за данными о запасах топлива в США. Накануне Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что на прошлой неделе запасы нефти в Штатах выросли на 2,81 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики страны будут обнародованы в среду, и эксперты полагают, что они укажут на менее существенный подъем - на 1,9 млн баррелей.
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