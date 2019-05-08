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Макроэкономика 08.05.2019 17:01

Рост ВВП Азербайджана в 2019г составит 3,5%, в 2020г замедлится до 3,3% - ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рост ВВП Азербайджана в 2019 году прогнозирует на уровне 3,5%, отмечается в майском обзоре региональной экономики (Regional Economic Prospects).

В ноябре прошлого года ЕБРР также прогнозировал рост ВВП Азербайджана на 2019 год на уровне 3,5%.

Согласно оценкам ЕБРР, в 2020 году рост ВВП Азербайджана составит 3,3%.

"В 2018 году рост ВВП Азербайджана составил 1,4%, что было обусловлено повышением цен на нефть, а также увеличением добычи и экспорта газа. Ненефтяной сектор вырос на 1,9%. На фоне стабильного обменного курса, поддерживаемого ростом цен на нефть, инфляция снизилась в среднем с 12,9% в 2017 году до 2,3% в 2018 году, что позволит еще больше ослабить денежно-кредитную политику", - отмечает банк.

По оценкам ЕБРР, в 2019-2020гг более высокие темпы роста ВВП по сравнению с 2018г будут связаны с положительной динамикой в нефтегазовом секторе.

Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,6%, в 2020г – 3,8%.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. По данным на 31 января 2019 года, ЕБРР профинансировал 167 проектов в Азербайджане, инвестировав в общей сложности 3,2 млрд евро. Банк в настоящее время реализует 44 проекта в Азербайджане и имеет активный портфель в размере 1,4 млрд евро. На частный сектор приходится 24% портфеля банка, на инвестиции в капитал - 2%.

А. Мамедов

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Тэги: ЕБРР, ВВП, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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