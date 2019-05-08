Сотрудники полиции ликвидировали двух боевиков в центре Кабула

Два боевика убиты в ходе контртеррористической операции в центре афганской столицы после нападения членов движения "Талибан" на офис американской неправительственной организации Counterpart International, написал начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими в своем твиттере.

Ранее сообщалось о взрыве и перестрелке в центре Кабула в районе Шахринав, талибы взяли ответственность за нападение на себя. По предварительным данным Минздрава Афганистана, в результате взрыва ранения получили девять человек.