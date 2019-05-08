Казахстан ратифицировал соглашение с РФ о филиале МГУ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о функционировании казахстанского филиала Московского государственного университета имени Ломоносова", сообщила в среду пресс-служба главы государства.

Открытие казахстанского филиала МГУ инициировал в 2000 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Соглашение о функционировании филиала МГУ в Казахстане было подписано 9 ноября 2017 года в Челябинске на 14-м форуме межрегионального сотрудничества. По условиям соглашения, обучение в филиале осуществляется по учебным программам Московского университета. Вместе с тем предусмотрено обязательное изучение казахского языка и истории Казахстана в объеме, предусмотренном в казахстанских вузах. Кроме того, в учебных планах учитывается специфика казахстанской экономики, на первом и втором курсах преподается цикл социальных гуманитарных дисциплин по актуальным проблемам модернизации Казахстана на современном этапе.

Казахстан принимает участие в деятельности филиала в виде безвозмездного предоставления имущества без его изъятия и передачи третьим лицам, а также выделения образовательных грантов. Ежегодный план приема составляет 125 студентов и 40 магистрантов. В настоящее время в филиале обучаются 605 студентов. Студентам, которые успешно прошли обучение, выдается документ об образовании. Из 390 профессоров и преподавателей филиала 130 приглашаются из Москвы.