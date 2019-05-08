Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9049 RUR   0.026 GBR   2.2225 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.40 -0.85 Brent 69.88 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 08.05.2019 18:42

Казахстан ратифицировал соглашение с РФ о филиале МГУ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о функционировании казахстанского филиала Московского государственного университета имени Ломоносова", сообщила в среду пресс-служба главы государства.

Открытие казахстанского филиала МГУ инициировал в 2000 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Соглашение о функционировании филиала МГУ в Казахстане было подписано 9 ноября 2017 года в Челябинске на 14-м форуме межрегионального сотрудничества. По условиям соглашения, обучение в филиале осуществляется по учебным программам Московского университета. Вместе с тем предусмотрено обязательное изучение казахского языка и истории Казахстана в объеме, предусмотренном в казахстанских вузах. Кроме того, в учебных планах учитывается специфика казахстанской экономики, на первом и втором курсах преподается цикл социальных гуманитарных дисциплин по актуальным проблемам модернизации Казахстана на современном этапе.

Казахстан принимает участие в деятельности филиала в виде безвозмездного предоставления имущества без его изъятия и передачи третьим лицам, а также выделения образовательных грантов. Ежегодный план приема составляет 125 студентов и 40 магистрантов. В настоящее время в филиале обучаются 605 студентов. Студентам, которые успешно прошли обучение, выдается документ об образовании. Из 390 профессоров и преподавателей филиала 130 приглашаются из Москвы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, МГУ, ФИЛИАЛ


Похожие новости


Назарбаев призвал Россию и Украину к миру Авторитет Назарбаева еще будет востребован для продвижения ЕАЭС на международной арене, отмечают в правительстве РФ МПА СНГ направит миссию на президентские выборы в Казахстане - Матвиенко Президент Казахстана Токаев приезжает в Россию со своим первым зарубежным визитом Токаев планирует обсудить с Путиным политическое и экономическое сотрудничество, а также международные темы Токаев 3 апреля нанесет визит в Россию - Ушаков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]