Компания Bakcell поддержала проведение выставки посвященной ветеранам

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell поддержала фотовыставку посвященную ветеранам Великой Отечественной Войны.
Выставка под названием «Хранители духа победы», посвящённая 9 Мая – Дню Победы над фашизмом организована ЗАО «Бакинский Метрополитен» в переходах станции метро «Гянджлик». На выставке представлены фотопортреты живых легенд - азербайджанских ветеранов героически сражавшихся в великой отечественной войне. В то же время, на выставке можно ознакомиться с интересными фактами о роли Азербайджана в великой победе.
Посетители выставки могут получить подробную информацию о ветеранах, при помощи специальных QR кодов, добавленных к каждой фотографии.
Официальное открытие выставки состоялось 7 мая с участием представителей ЗАО «Бакинский Метрополитен» и компании Bakcell.
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О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.
Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
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