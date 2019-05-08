Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9049 RUR   0.026 GBR   2.2225 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.40 -0.85 Brent 69.88 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 08.05.2019 17:19

SIF выдал в среду предпринимателям на севере Азербайджана льготных кредитов на 1,5 млн манатов

Фонд развития предпринимательства (SIF) с начала 2019 года выдал льготных кредитов на общую сумму 37 млн манатов, сообщает министерство экономики.

«В целом, 345 предпринимателей на реализацию проектов общей стоимостью 98,6 млн манатов, получили льготных кредитов на сумму 37 млн манатов. Из общего числа выданных льготных кредитов 65% направлено в аграрный сектор, 35% - на производство и переработку промышленных товаров», - отмечается в сообщении.

В министерстве также сообщили, что в среду SIF выдал предпринимателям Губа-Хачмазской экономической зоны льготные кредиты на общую сумму 1,5 млн. манатов. Кредитование данных проектов позволит создать 70 новых рабочих мест. Выданные кредиты будут направлены на реализацию проектов в сфере животноводства, птицеводства, строительства современных теплиц.

В целом, за весь период деятельности SIF, предпринимателям Губа-Хачмазской экономической зоны на реализацию 2,7 тыс. проектов выдано льготных кредитов на общую сумму 204,1 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 августа 2018 года подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.

Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам - 5% годовых.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: SIF, ЛЬГОТЫ, КРЕДИТЫ


Похожие новости


SIF выдал в четверг предпринимателям бакинских поселков льготных кредитов на 11 млн манатов SIF с начала 2019г выдал льготных кредитов на сумму более 22 млн SİF направил в 2018 году на создание современных производств льготных кредитов на 150 млн манатов SIF выдал в пятницу предпринимателям на юге Азербайджана льготных кредитов на 1,3 млн манатов В Азербайджане в 2019г введут в строй около 40 предприятий за счет льготных кредитов Предприниматели в Азербайджане в 2018г получили льготных кредитов на 145 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]