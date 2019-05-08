SIF выдал в среду предпринимателям на севере Азербайджана льготных кредитов на 1,5 млн манатов

Фонд развития предпринимательства (SIF) с начала 2019 года выдал льготных кредитов на общую сумму 37 млн манатов, сообщает министерство экономики.
«В целом, 345 предпринимателей на реализацию проектов общей стоимостью 98,6 млн манатов, получили льготных кредитов на сумму 37 млн манатов. Из общего числа выданных льготных кредитов 65% направлено в аграрный сектор, 35% - на производство и переработку промышленных товаров», - отмечается в сообщении.
В министерстве также сообщили, что в среду SIF выдал предпринимателям Губа-Хачмазской экономической зоны льготные кредиты на общую сумму 1,5 млн. манатов. Кредитование данных проектов позволит создать 70 новых рабочих мест. Выданные кредиты будут направлены на реализацию проектов в сфере животноводства, птицеводства, строительства современных теплиц.
В целом, за весь период деятельности SIF, предпринимателям Губа-Хачмазской экономической зоны на реализацию 2,7 тыс. проектов выдано льготных кредитов на общую сумму 204,1 млн манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 августа 2018 года подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.
В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.
Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам - 5% годовых.
Б.Рустамбеков
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