Все участники сделки ОПЕК+ приглашены на мониторинговый комитет в Джидду

Секретариат ОПЕК пригласил всех министров стран-участниц соглашения ОПЕК+ присутствовать на заседании министерского комитета по выполнению договоренностей (JMMC), который состоится в г.Джидда (Саудовская Аравия), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Источник подчеркнул, что такой широкий состав приглашается не в первый раз - также все министры получили приглашение на заседание JMMC в Алжире в сентябре 2018 года, где Саудовская Аравия предложила снизить нефтедобычу ОПЕК+ после трехмесячного наращивания, а также на предыдущее заседание комитета в Баку в марте 2019 года.
В мониторинговый комитет входят министры шести стран - Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России и Саудовской Аравии. Кроме изначальной функции, контроля за соблюдением соглашения ОПЕК+, позднее JMMC получил и функцию выработки рекомендаций по его корректировке.
В ходе предыдущего заседания 18 марта в Баку министры не стали давать никаких рекомендаций ввиду существенной неопределенности на рынке, предложив собраться в мае. В частности, у JMMC не было понимания, будут ли США продлевать освобождения от санкций по импорту иранской нефти.
В конце апреля США заявили, что 2 мая не будут продлевать освобождения, отметив, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК смогут восполнить потери иранской нефти на рынке.
Иран возмущен решением США и грозит выйти из ядерной сделки. Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил на прошлой неделе генеральному секретарю ОПЕК Мохаммеду Баркиндо, что существование Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) находится под угрозой из-за односторонней позиции ее некоторых членов. В свою очередь М.Баркиндо призвал к деполитизации ситуации, отметив, что "страны-участницы должны оставлять паспорта дома перед входом в организацию".
Комитет, заседание которого состоялось в Баку, также рекомендовал принять в свой состав представителей Казахстана, Ирака, Нигерии и ОАЭ. Они могут сменить в составе комитета министров Омана, Алжира и Венесуэлы.
Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с, было достигнуто 7 декабря 2018 года и действует до июля 2019 года. Очередная встреча министров ОПЕК и встреча министров ОПЕК и не-ОПЕК назначена на 25 и 26 июня соответственно.
В начале марта Саудовская Аравия призывала продлить соглашение до конца 2019 года, не оглядываясь на ситуацию с добычей в Венесуэле и неопределенности в отношении нефтяных санкций на Иран. В настоящее время Саудовская Аравия перевыполняет свои обязательства по сделке почти на 500 тыс. б/с.
В текущей сделке участвуют 11 стран ОПЕК (за исключением Ирана, Ливии и Венесуэлы), а также 10 стран, не входящих в картель.
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