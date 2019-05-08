SIF на развитие садоводства в Азербайджане выдал льготных кредитов на 47 млн манатов

Фонд развития предпринимательства (SIF) до сих пор выдал льготных кредитов на финансирование проектов интенсивного садоводства и создания хозяйств по выращиванию саженцев на общую сумму 46,8 млн манатов, сообщает министерство экономики.

«В целом, кредиты выданы по 29 проектам, стоимость которых оценивается в 165,5 млн манатов», - отмечается в сообщении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 августа 2018 года подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.

Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам - 5% годовых.

Б.Рустамбеков