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Военный комитет НАТО на уровне начальников генштабов соберется в Брюсселе 22 мая

Высший военный орган НАТО - Военный комитет будет заседать в Брюсселе 22 мая на уровне начальников генеральных штабов, сообщила в среду пресс-служба Североатлантического альянса.

Сессии этой встречи пройдут под председательством главы Военного комитета главного маршала авиации Стюарта Пича при содействии верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса (SACEUR) и верховного главнокомандующего по трансформации альянса генерала Андре Ланата, говорится в коммюнике.

"Военачальники начнут день со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы получить информацию о политическом контексте и обсудить ключевые стратегические вопросы, стоящие перед Североатлантическим альянсом", - следует из сообщения пресс-службы.

Вторая сессия будет посвящена дальнейшим указаниям относительно сдерживания и обороны НАТО. На третьем заседании начальники генштабов обсудят вопросы, относящиеся к сфере ответственности SACEUR. Согласно коммюнике, речь пойдет об ее расширении.

Высокопоставленные военные стран НАТО также проведут две сессии с партнерами - одну с Украиной, другую - коллегами по Средиземноморскому диалогу (с регионами Ближнего Востока и Северной Африки).

"Сессия по Украине позволит военачальникам получить обновленную информацию о текущей ситуации в области безопасности, о последних событиях и обсудить будущее сотрудничество", - говорится в сообщении.

В ходе встречи с коллегами по Средиземноморскому диалогу министры обороны обсудят вопросы разработки инициатив в области стабильности и укрепления оборонного потенциала в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

В штаб-квартире НАТО указывают на то, что советы и рекомендации начальников генштабов призваны способствовать дальнейшему обсуждению вопросов в преддверии июньского совещания министров обороны стран НАТО.

Военный комитет собирается два раза в год в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, на уровне начальников генштабов, чтобы обсудить операции и миссии НАТО и предоставить Североатлантическому совету военные рекомендации о том, как альянс может наилучшим образом решать задачи глобальной безопасности, напоминает пресс-служба. Один раз в год военачальники стран НАТО встречаются в одном из государств-членов организации.

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Тэги: НАТО, ГЕНШТАБЫ, КОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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