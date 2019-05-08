Трамп заявляет, что Китай стремится заключить с ним торговое соглашение

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что делегация КНР будет предпринимать шаги по достижению с Вашингтоном договоренностей в торговой сфере.
"Причиной шага назад, который сделал Китай, и попытки пересмотра (готовящейся - ИФ) торговой сделки является искренняя надежда на то, что они потом смогут "договориться" с (бывшим вице-президентом США - ИФ) Джо Байденом или с одним из очень слабых демократов и тем самым продолжать грабить США ($500 млрд в год)", - написал Д.Трамп в "Твиттере". Так он объяснил, что в Пекине предпочли бы увидеть демократов у власти в США по итогам выборов 2020 года.
"Угадайте, что будет: этого не произойдет! Китай только что сообщил нам, что они (вице-премьер) теперь приедут в США, чтобы заключить сделку. Посмотрим, что будет, но я очень рад, что в настоящее время благодаря пошлинам (на китайские товары - ИФ) казна США пополняется на $100 млрд в год... Это отлично для США, но плохо для Китая", - подчеркнул американский лидер.
Ранее стало известно, что заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ 9-10 мая нанесет визит в Вашингтон для проведения 11-го раунда двухсторонних переговоров по торговле. Лю Хэ является главой китайской делегации на переговорах.
Визит состоится на фоне повышения США пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.
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