В Стокгольме сообщают о высылке из РФ двух шведских дипломатов - СМИ

В МИД Швеции сообщили о решении России выслать двух шведских дипломатов, сообщает газета "Экспрессен".

"Россия попросила двух шведских дипломатов покинуть страну", - заявил изданию пресс-секретарь МИД Швеции Патрик Нильсон.