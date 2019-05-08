Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что Вашингтон и Лондон готовы вместе противостоять враждебной деятельности российской стороны.
"Наши нации выступили единым фронтом в том, что касается противостоянии российским агрессивным действиям. Мы совестно привлекли Россию к ответственности за отравление в Солсбери в прошлом году", - сказал М.Помпео, выступая на пресс-конференции в Лондоне.
"Вместе мы продолжим пресекать враждебную деятельность российской разведывательной сети и защищать своих людей от всех форм российской агрессии", - отметил он.
Госсекретарь США в настоящее время находится с визитом в Великобритании.
4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "новичок" (А-234). Выводы британцев позже подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве решительно отвергают все обвинения в свой адрес и напоминают, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.
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