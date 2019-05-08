Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9049 RUR   0.026 GBR   2.2225 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.40 -0.85 Brent 69.88 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 08.05.2019 20:00

Помпео нанесет визит в РФ 13-14 мая, на его встрече с Лавровым будет обсуждаться Венесуэла, Сирия и Украина - МИД РФ

Госсекретарь США Майк Помпео 13-14 мая посетит Россию, сообщили в среду в МИД РФ.

"В соответствии с достигнутой договоренностью, 13-14 мая Россию посетит государственный секретарь США Майк Помпео. В ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым предполагается обменяться мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений и актуальным международным проблемам, включая ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Глава российского МИД и госсекретарь США 6 мая провели переговоры в финском Рованиеми. С.Лавров по итогам встречи заявил журналистам, что переговоры были конструктивными, они с М.Помпео обсудили региональные вопросы, международные отношения в целом и темы, касающиеся стратегической стабильности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ВИЗИТ


Похожие новости


Ситуация вокруг СВПД сложилась из-за безответственных действий США - Лавров Помпео утверждает, что заявил Лаврову о неприемлемости "вмешательства" РФ в выборы в США Установление демократии в Венесуэле требует ухода посторонних сил из региона - Помпео Лавров второй раз встретится с Помпео, среди тем для обсуждения - Венесуэла, Украина и Сирия Разговор Лавров-Помпео запланирован на среду - МИД РФ Трамп: Обаме знал о российском вмешательстве в выборы, но ничего не предпринял

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]