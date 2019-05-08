Помпео нанесет визит в РФ 13-14 мая, на его встрече с Лавровым будет обсуждаться Венесуэла, Сирия и Украина - МИД РФ

Госсекретарь США Майк Помпео 13-14 мая посетит Россию, сообщили в среду в МИД РФ.

"В соответствии с достигнутой договоренностью, 13-14 мая Россию посетит государственный секретарь США Майк Помпео. В ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым предполагается обменяться мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений и актуальным международным проблемам, включая ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Глава российского МИД и госсекретарь США 6 мая провели переговоры в финском Рованиеми. С.Лавров по итогам встречи заявил журналистам, что переговоры были конструктивными, они с М.Помпео обсудили региональные вопросы, международные отношения в целом и темы, касающиеся стратегической стабильности.