Каждый четвертый ВИЧ-инфицированный в России не знает об этом - Роспотребнадзор

Порядка четверти жителей России, зараженных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), не знают о своем ВИЧ-положительном статусе, сообщает Роспотребнадзор.

"К сожалению, в России, около 25% инфицированных ВИЧ не знают о своем статусе. Ранняя диагностика - первый шаг к успешному лечению ВИЧ-инфекции", - говорится в сообщении ведомства, размещенном на официальном сайте в среду.

В Роспотребнадзоре сообщили, что заболевания, связанные с ВИЧ/СПИД, уже стали причиной смерти 35 млн человек во всем мире. По данным ЮНЭЙДС (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД), всего в мире 36,9 млн человек живут с ВИЧ, из них лишь около 75% знают о своем статусе.

Консенсуса о числе ВИЧ-инфицированных в России нет: Минздрав РФ и профильное учреждение Роспотребнадзора (Федеральный научно-методический центр по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора; ВИЧ-центр) - предоставляют разные цифры.

Так, глава ВИЧ-центра Вадим Покровский на пресс-конференции в "Интерфаксе" 30 ноября 2018 года заявлял, что в России 998 тыс. инфицированных ВИЧ. Но, согласно данным Минздрава, отмечал В.Покровский, эта цифра заметно меньше - 714 тыс. человек.

По словам В.Покровского, разница объясняется тем, что не все граждане, у которых обнаружен ВИЧ, вносятся в регистр зараженных Минздрава, откуда министерство берет статистику. Для внесения в регистр нужно принести паспорт и СНИЛС (страховое свидетельство пенсионного страхования), но "далеко не все это делают", заявлял медик.

Таким образом, согласно данным Роспотребнадзора и ВИЧ-центра, порядка 249,5 тыс. ВИЧ-инфицированных (25% от 998 тыс. на конец осени 2018 г.) не знают о своем ВИЧ-статусе.

Каждое третье воскресенье мая Фонд социально-культурных инициатив супруги премьера Дмитрия Медведева Светланы Медведевой проводит акцию СТОП ВИЧ/СПИД, которая направлена на профилактику и информирование населения о заболевании. Роспотребнадзор поддерживает проведение акции. С 13 по 18 мая в РФ будет работать Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ, задать вопросы можно будет по телефону 8 800 555 49 43, отвечать на звонки будут специалисты-эпидемиологи Роспотребнадзора.