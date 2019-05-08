Следственный комитет России (СКР) одобрил поступивший от компетентных органов Польши запрос на очередной осмотр обломков польского президентского самолета "Ту-154М", потерпевшего катастрофу под Смоленском в 2010 году, сообщили в пресс-службе СКР.
"Согласно достигнутой договоренности, в конце мая текущего года сотрудники СК России откроют для польских представителей доступ к агрегатам, подузлам и конструктивным элементам "Ту-154М", хранящимся в Смоленске на аэродроме Смоленск (Северный)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".
В нем отмечается, что российские следователи и криминалисты в присутствии польских представителей произведут очередной подробный осмотр обломков "Ту-154М".
"По итогам произведенных работ результаты всех процессуальных действий будут переданы польской стороне в установленном международными договоренностям и российским законодательством порядке", - говорится в пресс-релизе.
В СК пояснили, что обломки "Ту-154М" продолжают носить статус вещественных доказательств в рамках возбужденного в России в апреле 2010 года уголовного дела, расследование которого поручено СКР "и на сегодняшний день не завершено".
"В рамках данного дела продолжается активная работа. Российская сторона направила польским компетентным органам 42 запроса о правовой помощи, два из которых до настоящего времени не исполнены", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, из Польши продолжают поступать другие материалы, касающиеся следствия, СКР "в полном объеме исполнил 32 польских запроса о правовой помощи, еще четыре находятся в стадии проработки".
"Проведение очередного осмотра обломков "Ту-154М" - пожелание польской стороны, которое Российская Федерация выполняет в рамках международного сотрудничества. Россия всегда была максимально открыта к взаимодействию по данному вопросу", - заявили в пресс-службе.
Там отметили, что польские делегации неоднократно приезжали изучать обломки самолета - начиная с 2010 года было 12 визитов польских представителей в Россию для работы с вещественными доказательствами, последний состоялся осенью прошлого года. "Интересующие обломки были многократно и досконально изучены как российскими, так и польскими экспертами", - говорится в пресс-релизе.
Самолет Ту-154М, на котором летел президент Польши Лех Качиньский, разбился в районе Смоленска 10 апреля 2010 года. В результате авиакатастрофы погибли 8 членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе Л.Качиньский.
В 2018 году российские следователи пришли к заключению, что именно ошибка экипажа привела к крушению самолета. Официальный представитель СКР Светлана Петренко. сообщала, что "все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены, в частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла".
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