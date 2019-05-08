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Дальнее зарубежье 08.05.2019 19:10

Помпео: заявления Ирана по атому - непонятные, США ждут, что Тегеран предпримет на практике

Иранская сторона нечетко выразила, что именно и как именно собирается ограничивать выполнение обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и потому США ждут, какие шаги Тегеран предпримет на практике, заявил в среду глава госдепа Майк Помпео.

"Иран направил непонятное письмо (об СВПД - ИФ). Нам надо посмотреть, каковы будут его реальные шаги", - сказал он на пресс-конференции в Лондоне.

М.Помпео подчеркнул, что Тегеран в прошлом также делал заявления, "чтобы напугать" международное сообщество.

"США подождут, будут следить за этим", - добавил он.

При этом глава госдепа предупредил, что США и их союзники будут готовы вместе работать над тем, чтобы Иран в любом случае не получил доступа к ядерному оружию.

Ранее в среду президент Ирана Х.Рухани сообщил послам стран, подписавших СВПД по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Иранский президент отметил, что Тегеран предпримет ряд новых шагов в рамках СВПД. "Если же они будут вынесены на рассмотрение СБ ООН, то на это последует жесткий ответ Ирана", - заявил Х.Рухани.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.

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Тэги: США, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]