США по-прежнему полны решимости пресекать торговлю Ирана с другими странами - Помпео

Вашингтон продолжает настаивать на том, чтобы специальный платежный механизм INSTEX может работать только для осуществления гуманитарных поставок в Иран.

"В тех санкциях, которые мы ввели, есть положения, которые позволяют осуществлять доставки гуманитарной помощи и определенных видов продукции. И этот механизм (INSTEX - ИФ) должен использоваться именно в этих целях", - сказал М.Помпео на пресс-конференции.

Однако госсекретарь США отметил, что если же сделки преследуют другие цели, то они будут подвергаться санкциям, причем вне зависимости от того, какой платежных механизм будет использоваться.

"Когда сделки выходят за эти пределы, то не важно, какой механизм при этом задействован. Эти сделки будут подвергаться санкциям. Мы будем смотреть, оценивать эти сделки на предмет того, следует ли вводить санкции, - добавил он.

Евросоюз с тем, чтобы обойти американские санкции в торговле с Ираном, учредил специальный платежный механизм INSTEX, который уже давно должен был заработать, но так по сей день и не запущен.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани сообщил послам стран, подписавших Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.