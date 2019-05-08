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Британский МИД выразил обеспокоенность действиями России в Венесуэле

Лондон выразил обеспокоенность российскому поверенному в делах в Лондоне в связи с действиями РФ в Венесуэле, сообщил в среду глава британского МИД Джереми Хант.

"Ранее сегодня МИД Великобритании выразил нашу глубокую обеспокоенность в связи с действиями Кремля российскому поверенному в делах", - заявил британский министр иностранных дел на пресс-конференции в Лондоне.

Дж.Хант заявил, что тот факт, что "Россия направляет военнослужащих в Каракас, не принесет ничего, а лишь продлит страдания народа Венесуэлы".

"Нам нужно усиливать давление на режим, в том числе путем дальнейших санкций и осуждать тех, кто поддерживает Мадуро, в частности Россию", - отметил Дж.Хант.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРИТАНИЯ, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ОЗАБОЧЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]