Британский МИД выразил обеспокоенность действиями России в Венесуэле

Лондон выразил обеспокоенность российскому поверенному в делах в Лондоне в связи с действиями РФ в Венесуэле, сообщил в среду глава британского МИД Джереми Хант.

"Ранее сегодня МИД Великобритании выразил нашу глубокую обеспокоенность в связи с действиями Кремля российскому поверенному в делах", - заявил британский министр иностранных дел на пресс-конференции в Лондоне.

Дж.Хант заявил, что тот факт, что "Россия направляет военнослужащих в Каракас, не принесет ничего, а лишь продлит страдания народа Венесуэлы".

"Нам нужно усиливать давление на режим, в том числе путем дальнейших санкций и осуждать тех, кто поддерживает Мадуро, в частности Россию", - отметил Дж.Хант.