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Самолет бангладешских авиалиний потерпел крушение в аэропорту Мьянмы - СМИ

Самолет бангладешской авиакомпании Biman потерпел крушение в аэропорту Янгон в Мьянме, сообщает в среду газета "Мьянма таймс".

По данным газеты, самолет национального авиаперевозчика Бангладеш Bombardier Dash 8 рухнул на взлетную полосу. Инцидент произошел во время посадки самолета. Информации о погибших и пострадавших в настоящее время нет.

Работа аэропорта приостановлена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МЬЯНМА, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]