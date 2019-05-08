Самолет бангладешских авиалиний потерпел крушение в аэропорту Мьянмы - СМИ

Самолет бангладешской авиакомпании Biman потерпел крушение в аэропорту Янгон в Мьянме, сообщает в среду газета "Мьянма таймс".

По данным газеты, самолет национального авиаперевозчика Бангладеш Bombardier Dash 8 рухнул на взлетную полосу. Инцидент произошел во время посадки самолета. Информации о погибших и пострадавших в настоящее время нет.

Работа аэропорта приостановлена.