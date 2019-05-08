Москва и Тегеран подписали протокол об упрощении условий взаимных поездок

Правительства России и Исламской республики Иран подписали протокол о внесении изменений в соглашение об упрощении условий взаимных поездок для отдельных категорий граждан двух стран.
Соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту документа, предприниматели и представители организаций предпринимателей государства одной стороны договора могут воспользоваться правом упрощенного визового режима на основании письменного обращения принимающего юридического лица, учреждения либо их филиалов или государственных или местных органов власти государства другой стороны.
Ранее сообщалось, что данным протокол подпишут министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф по итогам совместных переговоров в Москве.
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