Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9049 RUR   0.026 GBR   2.2225 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.40 -0.85 Brent 69.88 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.05.2019 21:20

Вашингтон продолжит политику максимального давления на Иран - спецпредставитель США

Соединенные Штаты намерены и дальше оказывать максимальное давление на Тегеран, пока он не изменит свою политику, заявил в среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Мы продолжим оказывать максимальное давление на режим до тех пор, пока он не откажется от своих дестабилизирующих амбиций", - сказал Б.Хук в ходе телефонного брифинга.

Он также заявил, что для отказа США от такой политики в отношении Тегерана лидерам Ирана нужно изменить свое поведение, им нужно "начать вести себя как нормальная страна, а не как стражи революции".

Б.Хук отметил, что шаги Ирана по ограничению выполнения обязательств в рамках СВПД стали нарушением международных норм и попыткой "удерживать весь мир в заложниках".

"Мы никогда не будем заложниками ядерных угроз иранского режима", - отметил он.

Ранее в среду президент Ирана Хасан Рухани сообщил послам стран, подписавших СВПД по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, ДАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Зариф обвинил Вашингтон в блокировании усилий по реализации соглашения по иранскому атому Помпео заявил о намерении США добиться от Ирана "нормального" поведения Рухани обвинил США в проведении экономической и психологической войны против Ирана Зариф не считает неизбежной войну Ирана с США, но не исключает опасных инцидентов - СМИ Санкции США не заставят Иран изменить свою политику, хотя и влияют на него негативно - Зариф Министр обороны Ирана грозит американцам "жесткой реакцией", если они не покинут Ближний Восток

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]