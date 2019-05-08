Госсекретарь США Майк Помпео в среду призвал не допустить того, чтобы проект газопровода "Северный поток 2" был реализован.
"Мы признаем также, что Россия хочет (реализации проекта - ИФ) "Северный поток 2", чтобы использовать энергию в качестве рычага давления на Европу", - сказал он во время выступления в Лондоне, трансляцию которого вел госдеп.
"Мы не должны позволить России продолжить это. Мы должны продолжить наше тесное сотрудничество в этом направлении", - добавил М.Помпео, описывая по каким темам Вашингтон и Лондон должны сотрудничать.
Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.
Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром". В строительный консорциум входят также французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.
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