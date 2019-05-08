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Помпео в Великобритании призвал не допустить реализации "Северного потока 2"

Госсекретарь США Майк Помпео в среду призвал не допустить того, чтобы проект газопровода "Северный поток 2" был реализован.

"Мы признаем также, что Россия хочет (реализации проекта - ИФ) "Северный поток 2", чтобы использовать энергию в качестве рычага давления на Европу", - сказал он во время выступления в Лондоне, трансляцию которого вел госдеп.

"Мы не должны позволить России продолжить это. Мы должны продолжить наше тесное сотрудничество в этом направлении", - добавил М.Помпео, описывая по каким темам Вашингтон и Лондон должны сотрудничать.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром". В строительный консорциум входят также французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]