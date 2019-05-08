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Дальнее зарубежье 08.05.2019 23:30

Волокита с Brexit мешает перераспределить британские места в Европарламенте - СМИ

Перенос Brexit автоматически по законодательству ЕС вынудил Великобританию участвовать в выборах в Европейский парламент, что было подтверждено представителем британского правительства.

"Итак, 73 британских евродепутата будут заседать в июле в новом Европейском парламенте. Новость, которая нарушает планы перераспределения депутатских мест", - так прокомментировал бельгийский телеканал RTBF ситуацию с мандатами европарламентариев в преддверии европейских выборов 23-26 мая.

Часть из этих 73 мест, случись Brexit, как планировалось, 29 марта, досталась бы другим государствам-членам ЕС, чтобы компенсировать неполноту их представительства в ЕП. Франция и Испания получили бы по 5 мест дополнительно. Италия и Нидерланды - по 3 места, Ирландия - 2. И еще 9 стран получили бы по одному депутатскому креслу. Остальные 46 мест планировалось зарезервировать под возможное будущее расширение союза.

Такая договоренность была достигнута ранее в ожидании Brexit.

Если бы Brexit уже состоялся, в новом Европарламенте было бы 705 депутатов. Но их пока останется, как и в прошлом составе, 751, а обещанные дополнительные депутаты других стран "заморожены", отмечает телеканал.

"Но так как Соединенное Королевство все же может покинуть Европейский союз в любой момент, нужно, чтобы они были готовы заседать. То есть их изберут и попросят подождать", - объясняет RTBF.

Как сообщалось, руководитель аппарата британского премьера Дэвид Лидингтон заявил: "Учитывая то, как мало осталось времени, к сожалению, невозможно завершить процесс (ратификации соглашения о Brexit - ИФ) до даты выборов в Европейский парламент".

"Мы очень надеялись, что мы сможем решить вопрос с выходом и заключением соглашения так, чтобы не нуж

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, BREXIT, ЕВРОПАРЛАМЕНТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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