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Трамп отказал Конгрессу в предоставлении полной версии доклада Мюллера

Президент США Дональд Трамп заблокировал передачу конгрессу полного текста доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования "российского дела", сообщила в среду пресс-секретарь президента Сара Сандерс.

"Из-за вопиющего злоупотребления властью со стороны председателя (юридического комитета Палаты представителей - ИФ), а также в связи с просьбой генерального прокурора, у президента не осталось других вариантов, кроме как использовать прерогативу президента", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-секретарем в Twitter.

Председатель юридического комитета Палаты представителей США Джеррольд Надлер в середине апреля 2019 года сообщил, что направил запрос в Минюст США с требованием предоставить комитету до 1 мая доступ к полной версии доклада спецпрокурора Р.Мюллера.

В Белом доме заявили, что своим запросом Дж.Надлер пытался отвлечь внимание от "рабочей повестки президента... , а также от роста экономики (достигнутого при Д.Трампе - ИФ)".

Так называемая прерогатива президента США позволяет ему скрывать информацию от судов, конгресса и общественности, чтобы обеспечить конфиденциальность процесса принятия решения в Белом доме.

Минюст впервые обнародовал доклад Р.Мюллера по итогам двухлетнего расследования о предполагаемом сговоре президента США с Россией во время президентских выборов в США в 2016 году. Копия опубликованного на сайте Минюста доклада была направлена для рассмотрения в Конгресс.

Доклад полностью оправдывает действия президента Д.Трампа и представителей его штаба в вопросе сговора с представителями российских властей для победы на выборах. Также в нем отмечается, что Минюст не нашел признаков того, что президент США пытался помешать следствию.

В обнародованный текст доклада были внесены корректировки, часть текста скрыта от читателей. Демократы заявили, что они хотят увидеть полный текст доклада, Минюст США отклонил этот запрос, но разрешил нескольким конгрессменам посмотреть версию доклада с меньшим числом правок. В ответ демократы заявили, что им необходимо больше информации по докладу.

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Тэги: США, МЮЛЛЕР, ДОКЛАД, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]