В МИД РФ заявили о готовности обсуждать предложение Трампа о новом договоре по ядерному разоружению

Москва готова обсуждать предложение президента США Дональда Трампа о новом договоре по ядерному разоружению, заявили в МИД РФ в преддверии визита в Россию госсекретаря США Майка Помпео.

"В условиях новых угроз с американской стороны, разумеется, сделаем все необходимое для обеспечения своей безопасности... Однако мы готовы к возобновлению прерванного Вашингтоном диалога по стратегической стабильности, в том числе к рассмотрению конкретных предложений в развитие заявлений Д.Трампа о некоем новом договоре по ядерному разоружению", - заявили в среду в российском МИД.

На Смоленской площади подчеркнули, что "уклончивая позиция Вашингтона относительно продления ДСНВ, истекающего в феврале 2021 года, вызывает тревогу за судьбу стратегической стабильности".

Там также напомнили, что у российской стороны есть претензии к тому, как США выполнили свои обязательства в рамках ДСНВ к контрольному сроку, наступившему 5 февраля 2018 года.