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Регион 08.05.2019 21:10

В МИД РФ заявили о готовности обсуждать предложение Трампа о новом договоре по ядерному разоружению

Москва готова обсуждать предложение президента США Дональда Трампа о новом договоре по ядерному разоружению, заявили в МИД РФ в преддверии визита в Россию госсекретаря США Майка Помпео.

"В условиях новых угроз с американской стороны, разумеется, сделаем все необходимое для обеспечения своей безопасности... Однако мы готовы к возобновлению прерванного Вашингтоном диалога по стратегической стабильности, в том числе к рассмотрению конкретных предложений в развитие заявлений Д.Трампа о некоем новом договоре по ядерному разоружению", - заявили в среду в российском МИД.

На Смоленской площади подчеркнули, что "уклончивая позиция Вашингтона относительно продления ДСНВ, истекающего в феврале 2021 года, вызывает тревогу за судьбу стратегической стабильности".

Там также напомнили, что у российской стороны есть претензии к тому, как США выполнили свои обязательства в рамках ДСНВ к контрольному сроку, наступившему 5 февраля 2018 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, РАЗОРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]