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Дальнее зарубежье 08.05.2019 23:55

Германия желает сохранения СВПД, ждет полного соблюдения сделки от Ирана

Берлин стремится к сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий и призывает Иран также в полной мере соблюдать соглашение, сообщает в среду МИД Германии со ссылкой на главу МИД Германии Хайко Мааса.

"Мы хотим сохранить СВПД, в особенность для того, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Соглашение крайне важно для глобального режима нераспространения, а также для безопасности нашей страны и Европы", - отметил министр.

"Наше послание остается четким. Мы и наши партнеры поддерживаем ядерную сделку, и мы поддерживаем ее в полном объеме. Поэтому мы и от Ирана ожидаем полной имплементации соглашения", - заявил Х.Маас.

Ранее представитель МИД ФРГ заявил, что германские власти проводят переговоры с Францией, Британией, Россией и Китаем относительно иранской ядерной проблемы.

Представитель подчеркнул, что Германия выступает за выполнение сторонами иранской сделки всех положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По его словам, ФРГ будет полностью придерживаться СВПД до тех пор, пока Иран делает то же самое.

В среду президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение Ираном обязательств по СВПД в качестве ответа на выход год назад из сделки США.

Иранский президент отметил, что Тегеран предпримет ряд новых шагов в рамках СВПД. "Если же они будут вынесены на рассмотрение СБ ООН, то на это последует жесткий ответ Ирана", - заявил Х.Рухани.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СВПД, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]